Польша — Португалия: прогноз Егора Титова на матч дивизиона А Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Польша – Португалия в Лиге наций.

Ставка: победа Португалии и ТМ 3.5 за 2.35.

«Здесь вижу большой разброс в уровне исполнительского мастерства. Португалия испытывала кое-какие проблемы дома в двух стартовых матчах, но дожала и Шотландию, и Хорватию. Поляки пытаются играть чуть зрелищнее, чем раньше. Забивать стали больше. Но в обороне нет надёжности, нет персоналий, которые готовы тянуть. Раньше даже был Глик, который считался крепким игроком обороны. Сейчас там игра в три центральных, в воротах уже и не Щенсны. Как Польша будет останавливать Португалию, я не знаю.

На мой взгляд, надо ставить на победу Португалии через тотал меньше 3.5. 1:0, 2:0, 2:1 – такие счета нравятся. Много португальцы не забьют. Они тоже прагматичны бывают в гостях. Но им только стоит повести, мяч заберут, и Польша уже не отнимет, ничего толком не создаст.

Тут, как мне кажется, уровень одной сборной весомее, чем преимущество своего поля. Новая Польша только пытается что-то новое создать. Но даже с хорватами ничего не получилось в атаке. С португальцами будет сложнее», — приводит слова Титова «РБ Спорт».