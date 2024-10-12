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Польша — Португалия: прогноз Егора Титова на матч дивизиона А Лиги наций

Польша — Португалия: прогноз Егора Титова на матч дивизиона А Лиги наций
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Польша – Португалия в Лиге наций.

Ставка: победа Португалии и ТМ 3.5 за 2.35.

«Здесь вижу большой разброс в уровне исполнительского мастерства. Португалия испытывала кое-какие проблемы дома в двух стартовых матчах, но дожала и Шотландию, и Хорватию. Поляки пытаются играть чуть зрелищнее, чем раньше. Забивать стали больше. Но в обороне нет надёжности, нет персоналий, которые готовы тянуть. Раньше даже был Глик, который считался крепким игроком обороны. Сейчас там игра в три центральных, в воротах уже и не Щенсны. Как Польша будет останавливать Португалию, я не знаю.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Польша
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На мой взгляд, надо ставить на победу Португалии через тотал меньше 3.5. 1:0, 2:0, 2:1 – такие счета нравятся. Много португальцы не забьют. Они тоже прагматичны бывают в гостях. Но им только стоит повести, мяч заберут, и Польша уже не отнимет, ничего толком не создаст.

Тут, как мне кажется, уровень одной сборной весомее, чем преимущество своего поля. Новая Польша только пытается что-то новое создать. Но даже с хорватами ничего не получилось в атаке. С португальцами будет сложнее», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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