Испания — Дания: прогноз Егора Титова на игру 3-го тура Лиги наций 12 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания – Дания в Лиге наций.

Ставка: победа Испании с форой (-1) за 1.70.

«Много потерь, к сожалению, у испанцев. Очень жаль мне и Родри, и Карвахаля, которые получили тяжелейшие травмы. Печально. Но у Испании всё-таки до сих пор есть замены на любой позиции. Очень высок уровень игроков, можно заменить. Может быть, эти игроки по харизме уступят, но по качествам всё будет хорошо.

Дания выиграла два стартовых матча у Сербии и Швейцарии, но играла у себя дома. Плюс там у швейцарцев удаление ещё было. На мой взгляд, Дания ничего особенного не показывает. Хорошо стандарты реализует, более-менее в защите неплохо. Но против Испании в гостях всё это работать не будет. Испанцы знают, как надо вскрывать. Плюс их мотивирует, что Дания впереди на два очка. Испания хочет быть первой везде и всегда.

Не вижу здесь шансов у датчан. Испания выиграет. Поставлю с форой (-1). Скорее всего, будет 2:0 или 3:0», — приводит слова Титова «РБ Спорт».