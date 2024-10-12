Испания — Дания: прогноз Константина Генича на игру Лиги наций в Мурсии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Испания — Дания в Лиге наций.

Ставка: победа Дании с форой (+1.5) за 1.75.

«12 октября в Мурсии очень любопытная игра пройдёт между лидерами в лиге А в группе 4. Сборные Испании и Дании сыграют друг с другом. У испанцев, конечно, колоссальные проблемы с отсутствием лидеров: Родри, Дани Карвахаль травмы получили, Дани Ольмо отсутствует по причине травмы. Но всё равно, конечно, подбор игроков впечатляющий у испанцев. Есть и Уильямс, и Ямаль, и Мората, и Хоселу, и Оярсабаль — это если говорить про игроков атаки. Педри в строю, Алеш Гарсия вызван, Баэна, Мерино. Ну то есть подбор игроков всё равно у испанцев приличный. А вот лидеры сейчас, к сожалению, получили травмы — и сборной и клубам своим в ближайшее время не помогут.

Матч пройдёт в Мурсии. Испания четыре очка имеет в этой группе, как и сборная Дании. Но датчане ещё пока не пропускали. Дания одержала две одинаковые победы домашние — над Сербией и над Швейцарией. Испанцы в меньшинстве свою первую победу одержали в этой группе, обошли швейцарцев 4:1 на выезде. Но там удачно сыграли на контратаках во втором тайме, хотя матч был очень непростой. Как и непростым была первая игра для сборной Испании с Сербией — они могли и пропустить, могли и забить.

Дания точно упрётся. Наверняка они понимают, что Испания больше будет владеть мячом, и у датчан хорошие шансы убежать в контратаку. Главное — этот мяч в правильных, нужных зонах забрать и постараться молниеносно развивать свои атаки. Я думаю, что испанцы помучаются. Если и выиграют в этом матче у сборной Дании, то, на мой взгляд, не более чем с разницей в один мяч.

Я бы сыграл Данию с форой (+1.5) за неплохой коэффициент 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».