Испания — Дания: ставка Александра Мостового на встречу Лиги наций в Мурсии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Испания — Дания.

Ставка: победа Испании 2:1 за 7.60.

«Испания и Дания сыграют в 3-м туре Лиги наций. Да, интересная вывеска. Но исход для меня предсказуем — победа испанцев.

После того как Испания стала чемпионом Европы, она не лучшим образом начала Лигу наций — с ходу не смогла обыграть Сербию. Само собой, «Красная фурия» сыграла лучше, была ближе к успеху. Но вот в реализации слабо выступил коллектив, как будто не особо старался — 0:0. Уже во 2-м туре подопечные де ла Фуэнте выступили намного лучше — разгромили Швейцарию (4:1).

Думаю, всё ещё можно называть Испанию одной из сильнейших сборных в Европе, да и, возможно, на всех континентах. На Евро мы увидели от неё яркое выступление, много голов, красивый футбол, а главное — победы и заслуженное чемпионство. Да, сейчас Испания опирается на своих молодых игроков, Ямаля, Ольмо, Нико Уильямса. Не совсем понятно, как в случае их травм будет выступать сборная. Например, тот же Родри сейчас выбыл на долгое время.

Дания же лучше начала эту Лигу наций — пока только выигрывала. Причём в обоих матчах она ещё и не пропускала — 2:0 со Швейцарией и с Сербией. Со швейцарцами особенно тяжело было, но во втором тайме соперник остался на поле вдесятером, после чего всё было ясно. С шестью очками датчане лидируют в группе с отрывом от соперников в два и пять очков.

Если же оценивать выступления сборной на Евро, то, конечно, тех же успехов, что Испания, она не показала. Хотя тоже вполне неплохо выступала Дания, навязывала борьбу разным соперникам. В трёх турах в группе «алая гвардия» только играла вничью, в том числе с Англией (1:1). Но вот в плей-офф она сразу вылетела от Германии (0:2).

Я тут верю в победу Испании. Но прямо доминирующей она вряд ли будет. Во-первых, это Лига наций, матчи посреди клубного сезона, так что «умирать» на поле никто не будет. Во-вторых, сейчас Дания может оказать определённое сопротивление испанцам.

Так что ставлю тут на победу Испании со счётом 2:1. Такой вариант оценивается в 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».