Испания — Дания: прогноз Семёна Зигаева на матч дивизиона А Лиги наций

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Дания.

Ставка: победа Испании за 1.46.

«В 1-м туре Лиги наций действующий чемпион Европы сборная Испании отправился в Белград на матч против Сербии, но первый тайм был скуден на моменты. Всего два опасных эпизода, после перерыва у хозяев вновь был шанс, но Илич не попал в ворота. Затем Испания заиграла сильнее, но голов так никто и не дождался — ничья 0:0. После неожиданной потери очков чемпионы Европы отправились в Женеву, к 20-й минуте забили дважды и остались без Ле Нормана. Швейцарцы к концу первого тайма один мяч отыграли, но после перерыва пропустили ещё дважды — 1:4.

Сборная Дании стартовала с победы в Лиге наций, более того, датчане лидировали в своей группе после первого тура, так как Сербия и Испания сыграли вничью. Соперником Дании была сборная Швейцарии, и до перерыва в матче, проходившем в Копенгагене, мало что было интересного. Зато во втором тайме игра получилась яркой. Два удаления у Швейцарии и два гола у датчан — 2:0. Сохранила Дания лидерство и после 2-го тура, вновь дома и вновь 2:0. На сей раз не повезло Сербии, датчане забили по голу в каждом из таймов.

Конечно, Испания фаворит, да и выйти на первое место «Фурия Роха» хочется. Датчане неплохая, организованная и опытная команда. На прошедшем Евро скандинавы вылетели от немцев, хотя там могло повернуться и иначе. Проблемы у хозяев могут возникнуть, как минимум нужен правый защитник, ведь Карвахаль выбыл очень надолго. Допускаю, что разгрома датчан можем и не увидеть, но в успехе хозяев сложно сомневаться. Победа Испании», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».