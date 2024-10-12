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Испания — Дания: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги наций 12 октября

Испания — Дания: ставка Игоря Семшова на встречу Лиги наций 12 октября
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Испания – Дания.

Ставка: победа Испании в 1-2 мяча за 3.40.

«Триумфаторы недавнего Евро сборная Испании начала Лигу наций УЕФА с нулевой ничьей в Сербии, но уже в следующей игре «Красная фурия» разгромила в гостях Швейцарию. Подопечные Луиса де ла Фуэнте были сильнее – 4:1. Хоселу, Фабиан Руис, Ферран Торес и компания достигли этого результата, даже играя вдесятером после удаления Робена Ле Нормана уже на 20-й минуте. Следовательно, один из ключевых игроков испанцев пропустит предстоящий матч. Но ему найдётся достойная замена.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Мортена Вигхорста и Ларса Кнудсена дома поочерёдно одолела Швейцарию и Сербию с одинаковым счётом 2:0. Альберт Грёнбек и Юссуф Поульсен вместе с партнёрами могут заставить понервничать и испанцев. Хотя обычно Испания хорошо играет против северных стран. Они ей подходят по стилю.

Сборная Испании будет играть первым номером и выиграет с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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