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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: где смотреть прямую трансляцию, время боя

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: где смотреть прямую трансляцию, время боя
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В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Отметим, что оба боксёра — непобеждённые.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Турнир в Эр-Рияде начнётся в 18:00 мск. Главный бой турнира Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол стартует ориентировочно в 00:00.

В России бой покажут на Первом канале. Трансляцию всего боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и TNT Sports.

Артур Бетербиев — чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). У Бивола — титул чемпиона по версии WBA. Бой между ними пройдёт за звание абсолютного чемпиона, победитель станет лучшим по всем версиям.

Бивол идёт фаворитом у букмекеров – с коэффициентом 1.80. Шансы Бетербиева оценили в 2.20.

Прогноз на бой за звание абсолютного чемпиона:
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Ждите сюрприза!
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Ждите сюрприза!
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