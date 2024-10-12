Хорватия — Шотландия: прогноз Константина Генича на встречу Лиги наций

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Хорватия – Шотландия в Лиге наций.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.90.

«Сборная Хорватии сыграет со сборной Шотландии. Что тут про эту игру можно сказать? Хорваты с тремя очками сейчас идут вторыми в группе, по-прежнему многие ветераны в строю. Тот же Модрич, тот же Перишич у сборной Хорватии всё ещё играют. Но она прям на наших глазах меняется и производит смену поколений. Что-то у хорватов хорошее, разумеется, присутствует, что-то не лучшим образом сейчас работает.

Шотландцы — команда, которая играет в три центральных защитника. И если Шотландия не сходит с ума и не бежит всей командой в атаку, теряя баланс в своей игре, то с ними очень непросто. И Португалия на этом могла погореть в домашнем матче, где долгое время счёт сохранялся 1:1, там португальцы забили свой победный мяч благодаря Криштиану Роналду только в самой концовке.

Я думаю, что здесь хорваты, которые больше любят владеть мячом, но не взвинчивать темп, предложат «ватокатный» футбол сборной Шотландии. Учитывая, что у шотландцев ноль в графе «набранные очки» и пять пропущенных за два матча, я думаю, что и Шотландия тоже особо рвать никуда не будет. Предполагаю, что у этого матча очень интересная, любопытная афиша, но вряд ли игра получится результативной.

Мой прогноз – «тотал меньше 2.5» за 1.9», — приводит слова Генича «РБ Спорт».