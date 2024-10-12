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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: когда бой, во сколько начало

В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Отметим, что оба боксёра — непобеждённые.

Турнир в Эр-Рияде начнётся в 18:00 мск. Главный бой турнира Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол стартует ориентировочно в 00:00.

В России бой покажут на Первом канале. Трансляцию всего боксёрского турнира планируют показать платформы DAZN и TNT Sports.

Артур Бетербиев — чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг). У Бивола — титул чемпиона по версии WBA. Бой между ними пройдёт за звание абсолютного чемпиона, победитель станет лучшим по всем версиям.

Бивол идёт фаворитом у букмекеров – с коэффициентом 1.80. Шансы Бетербиева оценили в 2.20.