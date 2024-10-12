Хорватия — Шотландия: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций в Загребе

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Наций Хорватия — Шотландия.

Ставка: победа Хорватии с форой (-1) за 2.00.

«Хорватия и Шотландия встретятся в 3-м туре Лиги наций 12 октября. Это интересное противостояние двух команд с разным стилем игры.

Хорватия во 2-м туре Лиги наций одержала победу над Польшей – 1:0. Показал хорошее выступление коллектив, грамотно оборонялся. Ещё важнее для подопечных Далича было то, что они прервали серию неудач, которая уже насчитывала четыре противостояния. Началась она ещё на Евро-2024, на котором хорваты ужасно выступили, в группе ни разу не выиграли, даже у Албании (2:2).

В Лиге наций серия без побед у Хорватии сперва продолжилась – 1:2 с Португалией. Хотя и там подопечные Далича выглядели не так уж плохо, весь второй тайм старались забить. С тремя очками хорваты теперь идут вторыми в группе, опережая Польшу только по дополнительным параметрам. Шотландия же пока идёт последней без набранных очков.

Неудачно начался этот розыгрыш ЛН для сборной – проигрыши в обоих турах. Хотя с Польшей у них была равная тяжёлая игра – 2:3. А от Португалии коллектив пропустил только на последних минутах – 1:2. Но в целом статистика «тартановой армии» неутешительная – серия без побед составляет уже шесть матчей. Она шла и на Евро-2024, на котором сборная в группе набрала всего одно очко, дважды проиграв и один раз сыграв вничью.

Я тут предвижу тяжёлую игру для Хорватии. Шотландия – сборная активная, которая борется до последнего. Но вместе с тем результат ей тяжело добывать нужный, это мы увидели в последних матчах. Уровень и опыт хорватов как раз и поможет им сдержать противника, контролировать игру.

Так что всё-таки ставлю на победу Хорватии с форой (-1) мяч. Такой вариант оценивается в 2.00», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».