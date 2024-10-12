Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз на бой

В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Отметим, что оба боксёра — непобеждённые.

Ставка: победа Бивола за 1.80.

Отличительной особенностью Бивола являются быстрые передвижения и мощный джеб, которым он может остановить Бетербиева. Козырь Артура в нокаутирующей силе, но Дмитрий хорошо умеет уклоняться от таких ударов. Он не раз выходил сухим из поединков, длившихся на протяжении 12 раундов. Взять хотя бы его бой с Саулем Альваресом, в котором он показал высочайший класс.

Но Бетербиев, естественно, сильно отличается от всех прошлых соперников Бивола. Он умеет навязывать свою игру, не боится действовать открыто и давить на оппонента. Чтобы его приструнить или удержать, нужно быть особенным бойцом. К счастью, Дмитрий как раз из такой категории. Главное, чтобы у него хватило сил и выносливости выдерживать натиск БТР на длинной дистанции.

С возрастом Бетербиеву становится сложнее выдерживать удары соперников. Это отметил даже Рой Джонс-младший, оценивая шансы боксёров. Поставим на победу Бивола, но ожидаем очень близкого поединка.