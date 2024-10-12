Сербия — Швейцария: прогноз Константина Генича на игру Лиги наций в Белграде

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Сербия – Швейцария в Лиге наций.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«В Белграде сыграют сборные Сербии и Швейцарии. Пока у швейцарцев 0 очков в этом квартете, хотя эта сборная всех впечатлила, очень здорово сыграла на чемпионате Европы. Я не могу сказать, что Швейцария плохо выглядит сейчас. Так сложились матчи. И с испанцами очень прилично играли, наверное, крупного поражения не заслужили, и с датчанами в первом матче долгое время была равная игра, потом удаление у Швейцарии, и всё пошло наперекосяк. Поэтому пока разница забитых и пропущенных 1:6 у команды Мурата Якина, 0 в графе «очки». Конечно, это всё пугает, но по игре швейцарцы точно выглядят не так плохо, как по результату.

Сербы – команда плавающая, команда, как всегда мы говорим, с хорошим подбором игроков, тренер остался тот же, что и был, Драган Стойкович. И, конечно, баланса сборной Сербии не хватает. Сербы играют дома. Конечно, постараются свой атакующий потенциал реализовать в этой встрече. Но в обороне у сборной Сербии как были проблемы, так проблемы никуда не делись, и они остаются.

Мой прогноз — здесь будет обмен забитыми мячами. «Обе забьют» за 1.9 — хорошее предложение на эту игру», — приводит слова Генича «РБ Спорт».