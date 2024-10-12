«Спартак» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.60.

«Спартак» в четверг принимал дома другую «зелёную» команду «Салават Юлаев». И подопечные Алексея Жамнова показали периодами крайне невразумительную, а главное, бесхарактерную игру и уступили со счётом 2:5. Ясно, что Патрика Рыбара в воротах теперь заменит Дмитрий Николаев. Вот только поможет ли это красно-белым?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 октября 2024, суббота. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

А хорошо идущий по регулярке казанский «Ак Барс» перед грядущей гостевой встречей с красно-белыми дважды подряд проиграл дома – «Амуру» 1:2 и «Сибири» 3:6. Кирилл Семёнов, Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин и их партнёры, как видите, иной раз допускают осечки. Но восемь побед в 12 матчах позволяют команде Анвара Гатиятулина чувствовать себя уверенно.

«Спартак» не может выиграть у «Ак Барса» в Москве четыре сезона подряд. В прошлом чемпионате москвичи уступили 0:3, в позапрошлом 1:4. Сейчас для хозяев маячит очередное поражение.

«Ак Барс» после двух поражений будет настроен весьма решительно и одержит победу», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».