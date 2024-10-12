СКА — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Автомобилист».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.87.

«Это уже закономерность: после сенсационной осечки питерцы всегда проводят следующий матч на максималках и выигрывают «со знаком качества». После поражения от «Куньлуня» СКА уверенно победил в Минске, после неудачи в Череповце отыгрался в Ярославле.

Вот и теперь за поражение от белорусов команда Ротенберга отыграется. При этом к «Автомобилисту» у невских армейцев отношение особое ещё со времен весеннего плей-офф. Настрой поможет СКА одержать уверенную победу. Причём она окажется ещё и результативной. Уральцы за последние две недели лишь однажды пропустили меньше трёх шайб, нападение хозяев не будет испытывать проблем. Зрители матча увидят как минимум шесть голов», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».