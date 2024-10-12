Испания — Дания: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ к матчу Лиги наций!

12 октября в Мурсии пройдёт матч 3-го тура Лиги наций между командами Испании и Дании. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. У всех новых клиентов букмекера БЕТСИТИ есть отличная возможность получить фрибет до 2000 рублей, выполнив пару простых условий:

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Испанцы — действующие чемпионы Европы, они оказались сильнее всех на Евро-2024 минувшим летом. «Фурия Роха» набрала отличную форму и не знает поражений на протяжении 12 матчей подряд. Сборная Испании демонстрирует высокий уровень и за этот отрезок показала класс даже против топов мирового футбола. Среди тех, с кем испанцы набирали очки, такие гранды, как Англия, Франция, Италия, Хорватия и Бразилия.

Тем не менее континентальные чемпионы не обошлись и без негативных моментов. Основной полузащитник Родри выбыл на долгий срок. Также не поможет команде правый защитник Дани Карвахаль. Безусловно, это большие потери. К тому же главный тренер Луис де ла Фуэнте пока не договорился о новом контракте, а текущий истекает в конце 2024 года. Наставник отметил, что «для чемпиона Европы ненормально оставаться без контракта».

Матч с датчанами не должен стать для хозяев лёгкой прогулкой. Сборная Дании победила в обоих стартовых турах Лиги наций, ни разу не пропустила и единолично лидирует в группе. Испания идёт на второй строчке и отстаёт от соперника перед очным поединком на два балла.

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