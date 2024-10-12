Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: коэффициенты букмекеров

В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Отметим, что оба боксёра — непобеждённые.

Букмекерские конторы считают фаворитом Бивола и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.80. Шансы Бетербиева оценили в 2.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 14.0.

По мнению экспертов, бой продлится всю дистанцию. Сделать ставки на тотал больше 11.5 раунда можно за 1.56, а тотал меньше 11.5 раунда оценён в 2.35.

Если поединок Бетербиев — Бивол закончится нокаутом, сыграет 2.35. Победа Артура досрочно оценена коэффициентом 2.75. Если Дмитрий выиграет по очкам, то зайдёт коэффициент 2.37.