Александр Усик поделился мнением о бое Бетербиев — Бивол

Украинский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик поделился мнением относительно предстоящего боя между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Ставка: победа Бивола за 1.80.

«Думаю, что победит Бивол. У него хорошая работа ног, хорошие движения. Смотрел его бой с Канело Альваресом. Отличный бокс, защита, контрудары и комбинации», — приводит слова Усика VRinge.

Бетербиев и Бивол — непобеждённые боксёры, которые сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Артур Бетербиев — чемпион WBC, IBF и WBO. У Бивола — титул чемпиона по версии WBA.