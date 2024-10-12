Рой Джонс дал прогноз на бой Бетербиев — Бивол

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Рой Джонс-младший поделился мнением относительно предстоящего боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Ставка: победа Бивола за 1.80.

«Нет, этот бой не из серии 50/50. Смотрите сами. Во-первых, Бетербиев уже в солидном возрасте. Во-вторых, он уже был на канвасе, а Бивола никогда прежде не роняли. В-третьих, Бивол встречался с Канело Альваресом — чуваком, который на тот момент был лидером рейтинга Р4Р. И он не просто побил его, а практически умножил на 0. Так что это точно не бой из серии 50/50. Чтобы в этом поединке были примерно одинаковые шансы, Бетербиев должен показать мне всё, что в нём есть, и даже ещё немножечко больше. Сейчас, думаю, у Бивола превосходство где-то примерно в соотношении 60/40», — приводит слова Джонса VRinge.

Бетербиев и Бивол — непобеждённые боксёры, которые сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Артур Бетербиев — чемпион WBC, IBF и WBO. У Бивола — титул чемпиона по версии WBA.