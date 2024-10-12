Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз Майки Гарсии на бой 13 октября

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз Майки Гарсии на бой 13 октября
Комментарии

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Майки Гарсия дал прогноз на бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Ставка: победа Бивола за 1.80.

«Я считаю, у Бивола есть стиль, который позволит ему победить в бою. Но Бетербиев всегда опасен и силён. Стоит ему нанести несколько ударов, ты никогда не знаешь, что будет дальше. Стилистически, я считаю, Бивол должен победить», — приводит слова Гарсии Vringe.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Бетербиев и Бивол — непобеждённые боксёры, которые сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Артур Бетербиев — чемпион WBC, IBF и WBO. У Бивола — титул чемпиона по версии WBA.

Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Супербой россиян будет держать в напряжении
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Супербой россиян будет держать в напряжении
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android