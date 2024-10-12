Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: прогноз Майки Гарсии на бой 13 октября

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях американец Майки Гарсия дал прогноз на бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Ставка: победа Бивола за 1.80.

«Я считаю, у Бивола есть стиль, который позволит ему победить в бою. Но Бетербиев всегда опасен и силён. Стоит ему нанести несколько ударов, ты никогда не знаешь, что будет дальше. Стилистически, я считаю, Бивол должен победить», — приводит слова Гарсии Vringe.

Бетербиев и Бивол — непобеждённые боксёры, которые сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Артур Бетербиев — чемпион WBC, IBF и WBO. У Бивола — титул чемпиона по версии WBA.