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Тедди Атлас дал прогноз на бой Бетербиев — Бивол

Тедди Атлас дал прогноз на бой Бетербиев — Бивол
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Известный тренер профессиональных боксёров, а также аналитик мира боевых искусств Тедди Атлас дал прогноз на бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Ставка: победа Бивола за 1.80.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Бетербиев замедляется. С каждым боем ему всё проще нанести рассечение. Ему уже 39 лет. А за спиной у него около 300 поединков по любителям и много тяжёлых боёв на профиринге. Он стареет. Никому не под силу победить время. Я никогда не смогу окончательно списать его со счетов, ведь у него есть ударная мощь, у него есть характер, у него есть гордость. Но признаюсь, что считаю Бивола явным фаворитом в этом поединке», — приводит слова Атласа VRinge.

Бетербиев и Бивол — непобеждённые боксёры, которые сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Артур Бетербиев — чемпион WBC, IBF и WBO. У Бивола — титул чемпиона по версии WBA.

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