Казахстан — Словения: букмекеры оценили шансы команды Черчесова

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В воскресенье, 13 октября, стартует программа 4-го тура Лиги наций. Среди прочих обращаем внимание на матч Казахстан — Словения, который пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Словении предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 57% вероятности.

Победа сборной Казахстана доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.27 — это 18% вероятности. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги В не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.