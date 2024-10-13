Букмекеры предсказали счёт матча Казахстан — Словения

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В воскресенье, 13 октября, стартует программа 4-го тура Лиги наций. Среди прочих обращаем внимание на матч Казахстан — Словения, который пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Сделать ставку на победу сборной Словении предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 57% вероятности.

Победа сборной Казахстана доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.27 — это 18% вероятности. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.90 (25%).

Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:0 в пользу словенцев (6.00), следом идут ничья 1:1 (6.30) и победа Словении 2:0 (8.00).