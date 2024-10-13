Казахстан — Словения: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Казахстан — Словения.

Ставка: Словения не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.12.

Явно не этого ожидали многие от сборной Казахстана после трудовой нулевой ничьей со сборной Норвегии во главе с опасным Эрлингом Холандом на старте нового цикла Лиги наций. Однако во 2-м туре команда получила 0:3 как раз от сборной Словении, а в последнем туре неудачно съездила в гости к сборной Австрии. Кстати, это поражение со счётом 0:4 выглядит ещё более болезненно.

Впрочем, после такого ледяного душа казахстанцы, вероятно, придут в себя. Особенно на домашнем поле, где каждая кочка знакома. Особенно на фоне не самой удачной выездной статистики соперника. Сборная Словении была хороша на чемпионате Европы: вышла из группы и пропустила от сборной Португалии в 1/8 финала лишь в послематчевой серии пенальти (0:0, 0:3 пен.).

При этом за время сентябрьской паузы словенцы успели добыть ничью с Австрией (1:1) и разгромили Казахстан (3:0). Однако в прошлом туре на выезде проиграли со счётом 0:3 Норвегии. Причём по делу. Пропустили уже на седьмой минуте и в целом смотрелись чуть хуже. А во время квалификации ЧЕ-2024 не лучшим образом выступали в гостях у Финляндии, Дании и Северной Ирландии.

Кстати, в прошлой очной встрече в Казахстане сборная Словении сумела выиграть, но разница в счёте была минимальная — 2:1. Причём пропустили гости первыми, пришлось отыгрываться. Тогда казахстанской командой руководил Магомед Адиев. Мы знаем Станислава Черчесова как хорошего мотиватора, настроить на борьбу своих подопечных он тоже может.

Исходя из коэффициентов, можно увидеть, что букмекеры считают так же. Они не верят в разгром хозяев гостями. Вот только и сенсации здесь ждать не стоит, если учитывать не самые стабильные результаты казахстанцев. Ничья уже будет достижением, но, скорее всего, словенцы выиграют с небольшим преимуществом. Что-то вроде 1:1 или 1:0 в пользу гостей здесь может быть.