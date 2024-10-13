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Армения — Северная Македония: эксперты назвали фаворита матча

Армения — Северная Македония: эксперты назвали фаворита матча
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13 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций Армения — Северная Македония. Начало игры — в 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу армян можно с коэффициентом 2.45. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1450 рублей.

Успех македонцев оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Букмекеры считают, что матч Армения — Северная Македония не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62.

Если забьют футболисты сборной Армении, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.97.

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