Армения — Северная Македония: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч Армения — Северная Македония.

Ставка: Северная Македония победит за 3.10.

Сборная Армении рискует пойти на понижение в Лиге наций. Она разгромила Латвию (4:1), но после этого уступила Северной Македонии (0:2) и сыграла вничью с Фарерскими островами (2:2). Почему Петракова ещё не уволили — загадка. В последних двух играх его подопечные, откровенно говоря, ударили в грязь лицом.

Матч с Северной Македонией — это вообще отдельная история. На 45-й минуте удаление схлопотал ведущий защитник «красных львов» Джоко Зайков. У армян был целый тайм для того, чтобы забить и выиграть. Вместо этого они пропустили два мяча и потерпели поражение.

Может быть, выступающие в РПЛ футболисты смогут показать своё мастерство? В прошлой встрече с Фарерскими островами с первых минут на поле вышли Тикнизян, Иву и Арутюнян. Сказалось отсутствие Сперцяна из-за травмы. Но есть шансы, что в предстоящей встрече он выйдет на поле. В 11 матчах этого сезона в РПЛ Эдуард забил пять мячей и сделал два голевых паса.

Северная Македония не может похвастаться стабильностью, но отрезками она смотрится очень собранно и представляет опасность даже для очень сильных соперников. В памяти ещё свежи воспоминания, как «красные львы» сенсационно не пустили Италию на ЧМ-2024.

Сенсацию македонцы сотворили под руководством Благои Милевски. И этот опытный тренер до сих пор возглавляет национальную команду. К Лиге наций специалист подготовил сборную основательно. Она возглавляет турнирную таблицу и имеет отличные шансы пойти на повышение.

Сначала македонцы сыграли на выезде вничью с Фарерскими островами (1:1), хотя владели инициативой и имели все шансы выиграть. Следом «красные львы» победили Армению и внешне очень легко разгромили Латвию (3:0).

Заключить пари на победу Северной Македонии в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10. Армяне выиграли лишь одну из пяти последних официальных очных встреч.