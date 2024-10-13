Букмекеры оценили шансы сборной Англии проиграть Финляндии

В воскресенье, 13 октября, стартует программа 4-го тура Лиги наций. Среди прочих обращаем внимание на матч Финляндия — Англия, который пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.36, что переваливает за 70% вероятности.

Победа сборной Финляндии же доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90 — чуть больше 10% вероятности. В ничейный исход тоже не особо верят, коэффициент находится в районе 5.30 (18%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги В получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.74. Причём голы в обе стороны можно найти с коэффициентом 2.07 (менее 50% вероятности).