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Букмекеры оценили шансы сборной Англии проиграть Финляндии

Букмекеры оценили шансы сборной Англии проиграть Финляндии
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В воскресенье, 13 октября, стартует программа 4-го тура Лиги наций. Среди прочих обращаем внимание на матч Финляндия — Англия, который пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

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Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.36, что переваливает за 70% вероятности.

Победа сборной Финляндии же доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90 — чуть больше 10% вероятности. В ничейный исход тоже не особо верят, коэффициент находится в районе 5.30 (18%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги В получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.74. Причём голы в обе стороны можно найти с коэффициентом 2.07 (менее 50% вероятности).

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