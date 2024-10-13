Финляндия — Англия: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч Финляндия — Англия.

Ставка: Англия победит с форой (-1.5) за 2.00.

Кто бы мог подумать, что после трёх туров во второй группе среди представителей Лиги В сборная Англии не будет единолично лидировать с внушительной разницей забитых и пропущенных голов? А сборная Англии действительно идёт лишь на втором месте, забив за три матча пять мячей при двух пропущенных.

Если со сборными Ирландии и Финляндии англичане спокойно справились, в обоих случаях выиграв со счётом 2:0, то октябрьский международный сбор начали, мягко говоря, неудачно. На домашнем «Уэмбли» уступили со счётом 1:2 сборной Греции.

Конечно, стоит сказать, что Ли Карсли тренирует команду временно. Вполне вероятно, английские футболисты просто ждут нового наставника. Кроме того, не стоит исключать варианта с лишней осторожностью. Впереди у звёзд Англии матчи в еврокубках на клубном уровне. И это гораздо важнее Лиги наций, которая фактически заменяет международные товарищеские игры.

В любом случае сборную Финляндии это не спасёт. Финляндия ярко себя показала во время квалификации ЧЕ-2024, даже могла поспорить за путёвку в финальный раунд в Германии. Однако после того — сплошное разочарование. В пяти последних матчах, включая два товарищеских, команде удалось добиться всего одной ничьей при четырёх поражениях. Хотя соперники не всегда были грозные.

Более того, ещё недавно относительно крепкая оборона сейчас часто ошибается. За пять последних матчей финны пропустили 13 мячей: четыре — от Португалии (2:4), три — от Греции (0:3), по два — от Шотландии (2:2), Ирландии (1:2) и как раз Англии (0:2). И есть все основания полагать, что пропустят как минимум два снова.

Победа сборной Англии с форой (-1.5) выглядит интересно. Особенно после того, как англичане потерпели фиаско накануне на домашнем поле. Скорее всего, они попробуют с ходу взять инициативу в свои руки в Хельсинки и забьют по мячу в каждом из таймов. С учётом того, что финны чаще пропускают после перерыва, можно проверить и ставку «второй тайм результативнее первого».