Австрия — Норвегия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч Австрия — Норвегия.

Ставка: обе забьют за 1.70.

Набрав всего лишь одно очко в двух матчах на выезде в сентябре, в том числе уступив норвежцам (1:2), австрийцы продемонстрировали свой высокий уровень, разгромив сборную Казахстана (4:0). У Ральфа Рангника очень сильный состав, в котором хватает мастеров в атаке. Например, Кристоф Баумгартнер или Марсель Забитцер.

Эрлинг Холанд вернулся на международную арену, чтобы проявить себя во всей красе в Лиге наций. Сколько бы голов ни забивал нападающий «Ман Сити», а пробиться на прошлый Евро со сборной ему не удалось. Но постепенно состав сборной Норвегии крепчает, появляются индивидуально техничные и сильные игроки. В минувшей встрече «свёрла» разгромили Словению (3:0).

Однозначно нас ожидает очень интересная встреча. Команды показывают хороший атакующий футбол, но только в играх с равными соперниками. Это как раз тот случай. Последний очный матч закончился победой Норвегии – 2:1. Ожидаем чего-то похожего и в этот раз. Поставим на «обе забьют» за 1.70.