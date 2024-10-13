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Греция — Ирландия: прогноз на матч

Греция — Ирландия: прогноз на матч
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков сделал прогноз на матч Греция — Ирландия.

Ставка: Греция победит за 1.78.

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Греки в прошлом матче совершили настоящую сенсацию, обыграв сборную Англии (2:1). Они были самоотверженны и запредельно мотивированы. Как итог, у «пиратского корабля» девять очков и он возглавляет группу 2 Лиги В. Есть отличные шансы подняться на следующую ступеньку. Включая победу над «тремя львами», у Греции серия из трёх выигранных встреч.

Ирландия в своём последнем матче добыла волевую победу над Финляндией (2:1). Команда забила свои два мяча во втором тайме, отыгравшись с 0:1. Кстати, это первая победа Хеймира Хадльгримссона во главе «зелёных». До этого его подопечные уступили в двух встречах – Англии (0:2) и как раз Греции (0:2).

Если «пиратский корабль» обыгрывал ирландцев на выезде, то что сделает с ними дома? Плюс представляете, как будут воодушевлены греки после победы над Англией? Поставить на победу Греции можно за 1.78.

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