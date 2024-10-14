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«Металлург» — «Ак Барс»: букмекеры оценили шансы команд

«Металлург» — «Ак Барс»: букмекеры оценили шансы команд
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14 октября в Магнитогорске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Ак Барс». Начало игры — в 17:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.47. В случае успеха выплата составит 2470 рублей. Шансы казанцев эксперты также оценили в 2.47.

Букмекеры уверены, что матч «Металлург» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.38, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.90.

Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.20.

Ставки на победу каждой из команд с учётом овертайма и серии буллитов принимаются за 1.95.

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