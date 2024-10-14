«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс».

Ставка: итоговая победа «Металлурга» за 1.95.

После невзрачного начала сезона «Металлург» начал приходить в себя. В последних шести матчах он уступил только раздухарившемуся «Торпедо» (4:5). В соперниках было много сильных команд, но магнитогорцы набрали настолько хороший ход, что им стало всё равно, кого обыгрывать.

У ряда хоккеистов наблюдается подъём. Больше прочих прибавил Никита Михайлис. В последних пяти матчах он забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач. Также радуют Александр Петунин, Дмитрий Силантьев, Валерий Орехов и Робин Пресс. У тренера в подспорье куча техничных хоккеистов, обладающих отличным завершением и видением площадки.

Команда из Казани здорово начала сезон. У неё было только два поражения в 10 матчах. Но если «Металлург» прибавил на последнем отрезке, то у «Ак Барса», наоборот, наблюдается спад. Подопечные Анвара Гатиятулина проиграли располагающемуся в самом низу сводной таблицы КХЛ «Амуру» (1:2), а затем уступили «Сибири» (3:6) и «Спартаку» (0:3).

Красно-белые обыграли казанцев в Москве впервые за четыре года. Отдельно стоит отметить отличную игру их голкипера Дмитрия Николаева. Впрочем, если бы у «Спартака» лучше работало большинство и хуже выручал Амир Мифтахов, «Ак Барс» мог бы уступить крупно.

«Металлург» не упустит возможности воспользоваться уязвимыми местами «Ак Барса». В последнее время у «барсов» стало многое не получаться. Поставить на итоговую победу магнитогорцев в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. «Металлург» будет подгонять вперёд поддержка болельщиков. Для угодившего в чёрную полосу «Ак Барса» матч наверняка станет большим испытанием.