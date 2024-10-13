«Амур» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Амур» – «Лада».

Ставка: победа «Лады» за 2.95.

«Амур» отчаянно борется за место в плей-офф. Задача у хабаровского клуба не меняется из года в год. Но всего-навсего четыре победы в 13 матчах это откровенно мало. Свой последний матч подопечные Андрея Мартемьянова играли в Нижнекамске и уступили в серии буллитов — 3:4. Евгений Грачёв, Ян Дрозг, Сергей Лапин, Иван Мищенко и компания очки по чуть-чуть тем не менее, но набирают. И, учитывая плотность в турнирной таблице, ситуация для «Амура» остаётся решаемой.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 октября 2024, воскресенье. 10:30 МСК Амур Хабаровск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

«Лада» 9 октября принимала дома «Сибирь». И команда Олега Браташа оказалась сильнее – 4:3 по итогам овертайма. Решающую шайбу забросил Никита Попугаев. Стоит отметить и результативные действия Арсения Коромыслова, первый гол в КХЛ, Михаила Фисенко и Зията Пайгина.

В прошлом сезоне «Амур» дважды обыграл «Ладу» на своём льду – 3:0 и 4:2. А сейчас хабаровчанам отступать просто некуда, тем более что «вазовцы» опережают своего соперника на два очка. Обеим командам предстоит очень важный и упорный матч, удача в котором улыбнётся гостям», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».