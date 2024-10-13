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«Амур» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Амур» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Амур» – «Лада».

Ставка: победа «Лады» за 2.95.

«Амур» отчаянно борется за место в плей-офф. Задача у хабаровского клуба не меняется из года в год. Но всего-навсего четыре победы в 13 матчах это откровенно мало. Свой последний матч подопечные Андрея Мартемьянова играли в Нижнекамске и уступили в серии буллитов — 3:4. Евгений Грачёв, Ян Дрозг, Сергей Лапин, Иван Мищенко и компания очки по чуть-чуть тем не менее, но набирают. И, учитывая плотность в турнирной таблице, ситуация для «Амура» остаётся решаемой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лада» 9 октября принимала дома «Сибирь». И команда Олега Браташа оказалась сильнее – 4:3 по итогам овертайма. Решающую шайбу забросил Никита Попугаев. Стоит отметить и результативные действия Арсения Коромыслова, первый гол в КХЛ, Михаила Фисенко и Зията Пайгина.

В прошлом сезоне «Амур» дважды обыграл «Ладу» на своём льду – 3:0 и 4:2. А сейчас хабаровчанам отступать просто некуда, тем более что «вазовцы» опережают своего соперника на два очка. Обеим командам предстоит очень важный и упорный матч, удача в котором улыбнётся гостям», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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