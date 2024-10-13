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Казахстан — Словения: ставка Игоря Семшова на матч Лиги наций

Казахстан — Словения: ставка Игоря Семшова на матч Лиги наций
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Казахстан – Словения.

Ставка: победа Словении за 1.68.

«Сборная Казахстана 10 октября играла на выезде с Австрией. И была разгромлена хозяевами по всем статьям – 0:4.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Казахстан
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А сборная Словении в этот же день гостила в норвежских фьордах. И также уступила крупно 0:3. При этом у себя дома подопечные Матьяжа Кека команду Станислава Черчесова одолели 3:0, и было это в матче первого круга 9 сентября.

Теперь командам предстоит сыграть в Казахстане, а домашней сборной необходимо реабилитироваться. Кстати, в квалификации на Евро-2024 Казахстан оба раза проиграл Словении с одинаковым счётом 1:2. А если говорить о нынешних результатах, то казахстанцы как будто бы стали слабее. Поэтому говорить о том, что они фавориты домашнего матча со словенцами, точно не стоит.

Словения выиграет у Казахстана в четвёртый раз за последние полтора года», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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