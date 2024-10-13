Финляндия — Англия: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Финляндия — Англия.

Ставка: Финляндия не проиграет за 3.19.

«Финляндия и Англия сойдутся в 4-м туре Лиги наций. На днях англичане позорно проиграли грекам. Но не думаю, что сейчас им удастся быстро исправиться перед фанатами. Дома финны довольно сильны.

Казалось, у Англии особых проблем в этой Лиге наций не возникнет. Особенно это чувство закрепилось после двух первых туров, когда команда Ли Карсли обыграла Ирландию и Финляндию с одинаковым счётом 2:0. Но, кажется, такое ощущение было и у тренерского штаба, который не совсем серьёзно подошёл к матчу 3-го тура с Грецией.

Видимо, у «трёх львов» был чёткий план давить с первых минут, не бояться атаковать и создавать моменты — в общем, делать всё то, что они не делали при Саутгейте. Но неожиданно Греция продержалась, а через какое-то время адаптировалась и начала наказывать соперника за излишнюю агрессию и самонадеянность. В итоге дважды забили греки, англичане же только на один гол наиграли. Но счёт мог бы быть и более крупным — несколько голов соперника подопечных Карсли отменили из-за офсайдов.

Ну а Финляндия не так уж плохо провела матч с Ирландией пару дней назад. По крайне мере, в первом тайме неплохо выглядел коллектив, больше моментов создавал и контролировал игру, даже один гол забил. Но вот перестроиться во втором тайме финнам не удалось — Ирландия поменяла стиль и начала активнее играть, с чем её соперник не справился — 1:2 в итоге.

И всё бы ничего, но это было уже третье поражение Финляндии в Лиге наций — она без очков идёт последней в группе. Причём в первых турах команда ещё и не могла забить ни разу — 0:3 от Греции и 0:2 от Англии. Серия неудач во всех турнирах уже насчитывает пять матчей.

В целом, если смотреть на уровень соперников и на их последние игры, исход кажется очевидным. Но я бы всё же не торопился ставить на победу Англии. Очень слабое выступление выдала сборная пару дней назад. Финнам, само собой, будет тяжело повторить «перформанс» Греции. Но дома коллектив всё-таки играет очень неплохо, это мы увидели и по встрече с Ирландией частично.

Так что рискну и предположу, что Финляндия тут не проиграет. Такой вариант оценивается в 3.19. Всё-таки в нынешней форме Англии я совсем не уверен», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».