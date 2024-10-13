Финляндия — Англия: прогноз Александра Елагина на матч Лиги наций 13 октября

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги наций Финляндия — Англия.

Ставка: обе забьют за 2.14.

«13 октября сборная Финляндии будет принимать сборную Англии в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА. Игра пройдёт в Хельсинки на Олимпийском стадионе. Это матч второй группы Лиги В. Обе команды в 3-м туре потерпели поражения с одинаковым счётом 1:2, причём обе — на своём поле, пропустив решающий гол в самом конце встречи.

Ирландцы, дважды проиграв в родных стенах Англии и Греции по 0:2, сумели одержать волевую победу над финнами. Сборная Суоми отметилась первой ещё до перерыва голом Йоэля Похьянпало, выступающего за итальянскую «Венецию», однако на 57-й минуте позволили сопернику уравнять положение, а на 88-й пропустили второй разящий удар. В итоге — 1:2. Англичане, выставив против греков суператакующий состав (впереди со старта играли Джуд Беллингем, Коул Палмер, Букайо Сака, Энтони Гордон, Фил Фоден), явно переоценили свои силы. Сборная Греции чётко оборонялась и опасно контратаковала. Дважды результативно сыграл Вангелис Павлидис из лиссабонской «Бенфики». Хозяева сподобились лишь на гол Беллингема, но, как оказалось, он не спас «трёх львов» от третьего поражения на «Уэмбли» в 2024 году. Перед финальном турниром Евро они проиграли в Лондоне Бразилии и Исландии с унылым счётом 0:1.

Теперь, если англичане хотят вернуться в элитную Лигу А в следующем розыгрыше этого турнира, то они приговорены выигрывать все оставшиеся три матча, начиная с предстоящего в Хельсинки 13 октября. На данный момент у сборной Англии шесть очков, мячи 5:2. У Греции девять очков, мячи 7:1. Нужны не просто победы, нужны победы с крупным счётом.

У финской команды дела совсем плохи. Над ними нависла серьёзная угроза понижения в Лигу С. У «филинов» («Huuhkajat» — прозвище сборной) нет очков с удручающей разностью мячей 1:7.

Лигу наций УЕФА не стоит недооценивать. Этот турнир, кроме соревновательной игровой практики, даёт возможность использовать последний шанс для завоевания путёвки на финальные турниры ЧМ или Европы, если в квалификации дела пойдут из рук вон плохо. В Хельсинки я ожидаю яркого футбола. Победа греков на «Уэмбли» показала финнам, что не так уж страшны англичане, как их представляют, и их можно побеждать при должной подготовке. А вот авторитетных гостей из Туманного Альбиона домашнее поражение должно хорошенько встряхнуть и настроить на серьёзный победный лад. Предлагаю поставить на голы — обе забьют», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».