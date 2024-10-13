Греция — Ирландия: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги наций 13 октября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Греция — Ирландия.

Ставка: Греция не проиграет и ТБ 1.5 за 1.75.

«Сборная Греции — главное открытие первых туров Лиги наций. И дело не в двух уверенных победах в сентябре, хотя и там греки выглядели здорово. Сначала они дома уверенно разгромили Финляндию 3:0, затем отправились в Дублин и увезли из Ирландии победу 2:0. На этом Греция не закончила своё турне по Британским островам — несколько дней назад греки играли на «Уэмбли». Павлидис забил в начале второго тайма, затем оформил дубль, но из-за офсайда гол был отменён. На 87-й минуте Беллингем сравнял, но Павлидис всё же записал на свой счёт второй гол, принеся Греции победу на четвёртой компенсированной минуте.

Ирландия первые два тура провела дома в Дублине. Сначала Англия уже в первом тайме дважды поразила ворота Келлехера, отличились Деклан Райс и Джек Грилиш. На большее финалиста Евро не хватило, но три очка в копилке. Затем в столицу Ирландии пожаловали греки: первый тайм прошёл без голов, да и без моментов, по сути. Во втором тайме гости прибавили, чаще атаковали и били по воротам Ирландии. Как итог — голы Иоаннидиса и Дзолиса принесли Греции победу 2:0. Несколько дней назад ирландцы отправились в Хельсинки — на перерыв финны ушли, ведя в счёте 1:0. Но после перерыва Ирландия отличилась дважды и добыла первую победу в группе.

Греки на кураже после успеха в Лондоне, но и ирландцы, наконец, познали вкус победы в этом розыгрыше Лиги наций, да ещё и на выезде. Большой вопрос — сможет ли главный тренер хозяев Иван Йованович правильно настроить свою команду, ведь три победы на старте, включая неожиданный успех против Англии, могут вскружить голову кому угодно. Греция не проиграет и тотал больше 1.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».