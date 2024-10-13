Финляндия — Англия: во сколько начало матча Лиги наций, какие прогнозы и ставки

В воскресенье, 13 октября, стартует программа 4-го тура Лиги наций. Матч Финляндия — Англия пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают явными фаворитами гостей. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.36, что даже приблизительно переваливает за 70% вероятности. Победа сборной Финляндии же доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90 — чуть больше 10% вероятности. В ничейный исход тоже не особо верят, коэффициент находится в районе 5.30.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги В получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.74. Причём голы в обе стороны можно найти с коэффициентом 2.07 (менее 50% вероятности). Наиболее вероятным является счёт 2:0 в пользу английской сборной.

Если со сборными Ирландии и Финляндии англичане спокойно справились, в обоих случаях выиграв со счётом 2:0, то октябрьский международный сбор начали, мягко говоря, неудачно. На домашнем «Уэмбли» уступили со счётом 1:2 сборной Греции. Хотя тут надо отдать должное и грекам, которые показали себя хорошо.

В любом случае сборную Финляндии это не спасёт. Финляндия ярко себя показала во время квалификации ЧЕ-2024, даже могла поспорить за путёвку в финальный раунд в Германии. Однако после того — сплошное разочарование. За пять последних матчей финны пропустили 13 мячей: четыре — от Португалии (2:4), три — от Греции (0:3), по два — от Шотландии (2:2), Ирландии (1:2) и как раз Англии (0:2).