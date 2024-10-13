Казахстан — Словения: кто фаворит матча Лиги наций 13 октября, какие прогнозы

Матч Лиги наций Казахстан — Словения пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Словении предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно 58% вероятности. Победа сборной Казахстана доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.20 — менее 20% вероятности. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.90.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги В не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:0 в пользу словенцев, хотя допускают и ничейный 1:1.

Явно не этого ожидали многие от сборной Казахстана после трудовой нулевой ничьей со сборной Норвегии во главе с опасным Эрлингом Холандом на старте нового цикла Лиги наций. Однако во 2-м туре команда получила 0:3 как раз от сборной Словении, а в последнем туре неудачно съездила в гости к сборной Австрии. Кстати, это поражение со счётом 0:4 выглядит ещё более болезненно.

Сборная Словении была хороша на чемпионате Европы: вышла из группы и пропустила от сборной Португалии в 1/8 финала лишь в послематчевой серии пенальти (0:0, 0:3 пен.). При этом за время сентябрьской паузы словенцы успели добыть ничью с Австрией (1:1) и разгромили Казахстан (3:0). Однако в прошлом туре на выезде проиграли со счётом 0:3 Норвегии.