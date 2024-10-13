Грузия — Албания: дата матча Лиги наций, кто фаворит, какие ставки и коэффициенты

14 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Грузия — Албания. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грузин можно с коэффициентом 2.03. Успех албанцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Букмекеры считают, что матч Грузия — Албания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

«Крестоносцы» сумели пройти отбор на Евро-2024 и добрались до 1/8 финала турнира. Теперь у них есть неплохие шансы пойти на повышение в Лиге наций. Подопечные Вилли Саньоля возглавляют турнирную таблицу. Они разгромили крепкую Чехию (4:1) и обыграли как раз Албанию (1:0) на выезде. Недооценили грузины выступившую полуосновным составом Украину (0:1). Они не показали той игры, которую мы привыкли от них видеть.

У сборной Албании успехи хуже, чем у Грузии, но на дистанции также отчётливо прослеживается качественный рост национальной команды. На Евро-2024 красные и чёрные провалились, но тот факт, что они сумели раздобыть путёвку на турнир, уже говорит о многом.

Шансы сохранить прописку в текущей группе Лиги наций у Албании хорошие. О повышении говорить не приходится, потому что Грузии и Чехии конкуренцию она проигрывает. Команда победила только Украину (2:1), а в двух других встречах потерпела закономерные поражения.