Джокович — Синнер: эксперты назвали фаворита финала турнира в Шанхае

13 октября в Шанхае состоится финал теннисного турнира ATP-1000, в котором сыграют Новак Джокович и Янник Синнер. Начало игры запланировано на 11:45 мск.

Букмекеры считают фаворитом итальянского теннисиста. Сделать ставку на победу Синнера можно с коэффициентом 1.50. Шансы Джоковича оценили коэффициентом 2.75.

Поставить на победу итальянца в двух сетах можно за 2.30, а на то, что Синнер возьмёт хотя бы партию, предлагают коэффициент 1.19. Победу Джоковича со счётом 2:0 оценили в 4.70, а на сет от легендарного серба можно сделать ставку за 1.62.

Аналитики считают, что в матче будет примерно 23 гейма. На ТБ 23.5 гейма можно поставить за 2.00, а низовой матч идёт с коэффициентом 1.80.

Синнер и Джокович играли между собой семь раз. Пока счёт 4-3 в пользу сербского теннисиста.