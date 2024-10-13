Джокович — Синнер: эксперты назвали фаворита финала турнира в Шанхае

13 октября в Шанхае состоится финал теннисного турнира ATP-1000, в котором сыграют Новак Джокович и Янник Синнер. Начало игры запланировано на 11:45 мск.
Букмекеры считают фаворитом итальянского теннисиста. Сделать ставку на победу Синнера можно с коэффициентом 1.50. Шансы Джоковича оценили коэффициентом 2.75.
|1
|2
|3
|
|
Поставить на победу итальянца в двух сетах можно за 2.30, а на то, что Синнер возьмёт хотя бы партию, предлагают коэффициент 1.19. Победу Джоковича со счётом 2:0 оценили в 4.70, а на сет от легендарного серба можно сделать ставку за 1.62.
Аналитики считают, что в матче будет примерно 23 гейма. На ТБ 23.5 гейма можно поставить за 2.00, а низовой матч идёт с коэффициентом 1.80.
Синнер и Джокович играли между собой семь раз. Пока счёт 4-3 в пользу сербского теннисиста.
- 13 октября 2024
-
11:09
-
11:00
-
10:41
-
10:24
-
10:00
-
09:33
-
08:42
-
08:00
-
07:09
- 12 октября 2024
-
19:37
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:43
-
17:30
-
17:00
-
16:37
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:17
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:11
-
13:00
-
12:41
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:38
-
11:30