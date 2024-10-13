Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали шансы Англии выиграть группу Лиги наций после поражения от Греции

Эксперты назвали шансы Англии выиграть группу Лиги наций после поражения от Греции
Комментарии

Сборная Англии в 3-м туре Лиги наций уступила Греции 1:2. Решающий гол забил Вангелис Павлидис на четвёртой компенсированной минуте.

Теперь англичане занимают вторую строчку в квартете. У команды, которую сейчас возглавляет Ли Карсли, шесть очков. Греки же пока идут без потерь, у команды максимум очков после трёх встреч — девять.

Букмекеры даже после поражения считают англичан фаворитами квартета. На победу Англии можно поставить с коэффициентом 1.33. В 4-м туре команда Карсли сыграет с Финляндией.

Шансы Греции победить в группе оценивают котировкой 3.10. В 4-м туре «эллины» встретятся со сборной Ирландии.

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 5.60: сборная Греции воодушевлена победой над Англией
Экспресс с коэффициентом 5.60: сборная Греции воодушевлена победой над Англией
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android