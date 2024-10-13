Эксперты назвали шансы Англии выиграть группу Лиги наций после поражения от Греции

Сборная Англии в 3-м туре Лиги наций уступила Греции 1:2. Решающий гол забил Вангелис Павлидис на четвёртой компенсированной минуте.

Теперь англичане занимают вторую строчку в квартете. У команды, которую сейчас возглавляет Ли Карсли, шесть очков. Греки же пока идут без потерь, у команды максимум очков после трёх встреч — девять.

Букмекеры даже после поражения считают англичан фаворитами квартета. На победу Англии можно поставить с коэффициентом 1.33. В 4-м туре команда Карсли сыграет с Финляндией.

Шансы Греции победить в группе оценивают котировкой 3.10. В 4-м туре «эллины» встретятся со сборной Ирландии.