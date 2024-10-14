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Грузия — Албания: букмекеры назвали фаворита матча в Тбилиси

Грузия — Албания: букмекеры назвали фаворита матча в Тбилиси
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14 октября на стадионе «Михаил Месхи» в Тбилиси состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Грузия — Албания. Начало игры — в 19:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сборной Грузии можно с коэффициентом 2.03. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2030 рублей.

Успех албанцев оценён экспертами в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Букмекеры считают, что матч Грузия — Албания не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.04.

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