Грузия — Албания: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги наций Грузия — Албания.

Ставка: Грузия победит за 2.03.

Сборная Грузии прогрессирует под внимательным и чутким руководством Вилли Саньоля. «Крестоносцы» сумели пройти отбор на Евро-2024 и добрались до 1/8 финала турнира. Теперь у них есть неплохие шансы пойти на повышение в Лиге наций. Подопечные Вилли Саньоля возглавляют турнирную таблицу. Они разгромили крепкую Чехию (4:1) и обыграли как раз Албанию (1:0) на выезде. Недооценили грузины выступившую полуосновным составом Украину (0:1).

У сборной Албании успехи хуже, чем у Грузии, но на дистанции также отчётливо прослеживается качественный рост. На Евро-2024 албанцы провалились, но тот факт, что они сумели раздобыть путёвку на турнир, уже говорит о многом. Шансы сохранить прописку в текущей группе Лиги наций у Албании хорошие. О повышении говорить не приходится, потому что Грузии и Чехии конкуренцию она проигрывает. Команда победила только Украину (2:1), а в двух других встречах потерпела закономерные поражения.

Несмотря на то что встреча с грузинами проходила в Албании, красно-чёрные уступили сопернику по всем ключевым параметрам. Они нанесли восемь ударов, но ни один из них не пришёлся в створ. Подопечные Вилли Саньоля плотно опекали соперников и мало что позволяли сделать у своих ворот.

В той встрече не принимал участия результативный нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Зато он сыграл в матче с Чехией, но помочь национальной команде никак не сумел. По сути, игра шла в одни ворота. Соперник доминировал. Вряд ли Даку спасёт от поражения в грядущем матче.

Поставить на победу Грузии можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. История очных встреч всецело на стороне «крестоносцев». Они выиграли три из пяти последних матчей (включая товарищеские).