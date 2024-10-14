«Динамо» — «Спартак»: букмекеры назвали фаворита дерби

14 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» будет играть со «Спартаком» на «ВТБ Арене» в Москве. Начало – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение красно-белым. Поставить на победу подопечных Алексея Жамнова в основное время можно с коэффициентом 2.30. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2300 рублей.

Шансы бело-голубых оценили в 2.65. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.78, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.05. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.53.

Итоговая победа «Динамо» идёт за 2.05, итоговая победа «Спартака» — за 1.80.