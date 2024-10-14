«Динамо» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу КХЛ «Динамо» — «Спартак».

Ставка: итоговая победа «Спартака» за 1.80.

В последних пяти матчах бело-голубые одержали всего две победы – над «Витязем» (3:0) и «Салаватом Юлаевым» (4:2). Правда, уступили сильным соперникам – ЦСКА (3:4 Б), «Трактору» (1:4) и «Металлургу» (3:5). Потребовалась перезагрузка, и хорошо, что Алексей Кудашов это понял вовремя. На встречу с уфимцами, которую бело-голубые выиграли, с капитанской нашивкой вышел на лёд Игорь Ожиганов, а не Никита Гусев.

Красно-белые по сравнению с прошлым сезоном не выглядят хуже. Если только моментами. Они отстают от «Локомотива», возглавляющего таблицу Западной конференции, на шесть очков. Если бы не небольшая просадка в последних матчах, могли бы вполне сравняться с железнодорожниками.

Подопечные Алексея Жамнова, так же как «Динамо», проиграли три из пяти последних встреч. Потерпели поражения они от «Трактора» (2:3 Б), «Металлурга» (2:5) и «Салавата Юлаева» (2:5). Победил «Спартак» «Барыс» (4:2) и «Ак Барс» (3:0). Конечно, от первой тройки нападающих красно-белых, пошумевших в минувшем сезоне, ожидали немного большего, но они ещё проявят себя.

Важно отметить, что в игре с казанцами Жамнов произвёл перестановки. В первой тройке вместе с Голдобиным вышли Ружичка и Мальцев. Это сработало. Также стоит отметить игру вратаря Дмитрия Николаева – это его первый матч в этом сезоне, сыгранный «на ноль». Тренер «Спартака» отметил, что перед игрой с «Динамо» вновь будут перестановки.

Это наверняка запутает Алексея Кудашова. «Спартак» явно интереснее, чем «Динамо». У красно-белых лучше показатели на дистанции, они не испытывают давления, находясь в верхней части таблицы Западной конференции. Плюс Жамнов всерьёз взялся за изменения в звеньях. Предлагаем ставку на итоговую победу «гладиаторов» за 1.80.