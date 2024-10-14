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Украина — Чехия: эксперты оценили шансы в матче Лиги наций

Украина — Чехия: эксперты оценили шансы в матче Лиги наций
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14 октября на стадионе «Тарчиньски Арена» в городе Вроцлав (Польша) состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги наций Украина — Чехия. Начало игры — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение жёлто-синим: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 2.60. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2600 рублей.

Успех сборной Чехии оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Букмекеры считают, что матч Украина — Чехия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85.

Если забьют украинцы, сыграет коэффициент 1.31. Гол чехов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

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