Украина — Чехия: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру Лиги наций УЕФА Украина — Чехия.

Ставка: Чехия победит за 2.80.

Украинцы начали свой путь в Лиге наций неудачно. Они уступили Албании (1:2) и как раз Чехии (2:3). Затем жёлто-синие победили Грузию (1:0), но встреча оставила после себя противоречивое впечатление. Некоторые молодые игроки сборной Украины действительно оставляют после себя приятное впечатление, но в целом уровень командной игры низкий. Они уступили грузинам по владению мячом и нанесли всего два удара в створ.

У сборной Чехии старт в Лиге наций тоже совсем не задался. Она разгромно проиграла Грузии (1:4), хотя по содержанию счёт должен был быть совершенно другим. «Народная команда» создала больше опасных атак и выиграла по многим другим показателям. Справедливость восторжествовала чуть позднее.

Продемонстрировав красивую качественную игру, чехи обыграли украинцев (3:2) и Албанию (2:0). Стараний основы жёлто-синих в прошлой очной битве оказалось недостаточно. Подопечные Ивана Гашека показали более слаженный командный футбол и выиграли совершенно по делу. Задача специалиста — продолжать развивать успех. Ресурсов для этого у него в достатке.

Состав у Чехии в порядке. Неудивительно, что на Евро-2024 команда навязала на турнире борьбу очень сильным соперникам. Заключить пари на победу «народной команды» можно с коэффициентом 2.80. Скорее всего, предстоящая встреча будет проходить примерно по тому же сценарию, что предыдущая. В игре подопечных Гашека больше качества, чем в выступлениях сборной Украины. У «народной команды» лучше двигается мяч и чаще получается создавать опасные моменты, чем у жёлто-синих.