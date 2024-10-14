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Германия — Нидерланды: букмекеры назвали фаворита матча

Германия — Нидерланды: букмекеры назвали фаворита матча
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В понедельник, 14 октября, продолжится программа 4-го тура Лиги наций. Среди прочих выделяется матч Германия — Нидерланды, который пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 54% вероятности.

Победа сборной Нидерландов соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.18 — около 23% вероятности.

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Вероятность выше 63%.

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