Германия — Нидерланды: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Нидерланды.

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

Первые матчи соперников во время октябрьской международной паузы сложились по-разному. Сборная Германии гостила у сборной Боснии и Герцеговины и сумела одержать победу со счётом 2:1. Дублем отметился Дениз Ундав. Причём особенных проблем у гостей не возникло. Забили дважды до перерыва, и лишь концовка получилась не такой спокойной из-за гола Эдина Джеко.

Сборная Нидерландов, в свою очередь, очки потеряла. Гостила у сборной Венгрии и логично считалась фаворитом. Однако, несмотря на перевес по ударам в сторону ворот, числу атак и владению мячом, из Будапешта увезла лишь ничью со счётом 1:1. Спаслись только в меньшинстве.

Друг с другом немцы и нидерландцы успели повстречаться на старте цикла Лиги наций. Во 2-м туре сыграли вничью в матче, который проходил в Амстердаме. Тогда встреча завершилась со счётом 2:2, а первые три мяча были забиты уже к перерыву.

Как уже стало понятно, обе сборные не отличаются надёжной игрой в обороне этой осенью. Зато компенсируют огрехи в защите хорошей реализацией. Сборная Германии пропустила за три тура три мяча, а забила девять. Сборная Нидерландов вообще пропустила пять раз, но отличилась — восемь. Неудивительно, что аналитики ждут голы в обе стороны.

В пользу высокой результативности говорит и история личных встреч. В шести предыдущих противостояниях забивали и немцы, и нидерландцы. Причём в пяти из этих случаев тотал превышал три мяча. На таком фоне комбинированная ставка «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» просится сама. Тем более что коэффициент на неё букмекеры предлагают приличный.

Финальный аргумент — кадровые потери с обеих сторон. Юлиан Нагельсман вынужден обходиться без классного вратаря. Мануэль Нойер завершил карьеру, у Марка-Андре тер Штегена травма, а Александру Нюбелю может не хватить опыта столь больших выступлений. Рональду Куману же придётся обойтись без получившего красную карточку Вирджила ван Дейка.