Бельгия — Франция: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч Бельгия — Франция.

Ставка: Франция победит за 2.45.

Сборная Франции стала для сборной Бельгии в 2024 году если не кошмаром, то как минимум камнем преткновения. Во-первых, французы выбили бельгийцев из плей-офф чемпионата Европы в Германии, победив со счётом 1:0 в не самом содержательном матче. Во-вторых, уже по делу обыграли их со счётом 2:0 во 2-м туре Лиги наций.

Более того, у подопечных Дидье Дешама есть все шансы снова самоутвердиться за счёт команды Доменико Тедеско. Несмотря на невнятный старт, а именно домашнее поражение в 1-м туре от сборной Италии (1:3), они раскочегарились. Недавно на выезде разгромили сборную Израиля (4:1).

Сборная Бельгии, в свою очередь, переживает не лучшие времена. В плей-офф Евро-2024 попала не так уверенно, как могла бы, а за три матча нового цикла Лиги наций одержала лишь одну победу — над сборной Израиля (3:1). А ничья со сборной Италии (2:2) пусть не вводит в заблуждение. Бельгийцы в прошлом туре гостили в Риме и уступали со счётом 0:2 уже к 25-й минуте! Если бы не удаление в составе хозяев на 40-й минуте, скорее всего, гости проиграли бы.

У сборной Франции есть проблема с основным нападающим. Килиан Мбаппе попал в очередную шумиху, и теперь со знаком минус. На октябрьские сборы не поехал из-за травмы, хотя после объявления составов даже играл за клуб. А недавно стало известно о посещении форвардом ночного клуба. Конечно, подобные ситуации всегда выглядят некрасиво, но факт в том, что на сборах игрока нет.

Дидье Дешаму придётся выкручиваться без важного футболиста. Однако это не должно стать проблемой, если учитывать нынешнее состояние сборной Бельгии и достижения самих французов в атаке в матче с Израилем. Иначе говоря, сборная Франции снова сумеет справиться со сборной Бельгии. Тем более что тот же Мбаппе в последней очной встрече появился на поле уже при счёте 2:0 и не сильно помог.